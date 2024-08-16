وزيرا خارجية إيران وقطر يبحثان التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير خارجية إيران علي باقري كني ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التطورات في المنطقة.

إيران وقطر يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط

تبادل وزير خارجية إيران مع نظيره القطري وجهات النظر حول ما يجري في المنطقة، بحث الدبلوماسيان الكبيران في محادثة هاتفية يوم الجمعة سبل تعزيز التعاون الثنائي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وتحدث وزير خارجية إيران مع نظيره القطري عن التطورات في قطاع غزة والأراضي المحتلة الأخرى، واستعرضا سبل مواصلة جهود الوساطة المشتركة لإيجاد نهاية للحرب في الشرق الأوسط.

وشددا وزير خارجية إيران ونظيره القطري على ضرورة الحد من التوترات المستمرة وإرساء السلام في المنطقة.

وعلي صعيد آخر يواصل الوسطاء في قطر مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النارفي غزة، اليوم الجمعة، بينما استعد كبار الدبلوماسيين الأوروبيين لزيارة إسرائيل للتأكيد على ضرورة منع حرب أوسع نطاقًا.

اليوم الثاني من مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة:



اجتمع الوسطاء في قطر لليوم الثاني من مفاوضات الدوحة في محاولة لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار لوقف الحرب على غزة، ومن المتوقع أن يصل كبار الدبلوماسيين الأوروبيين إلى إسرائيل اليوم الجمعة للتأكيد على ضرورة تجنب صراع إقليمي أوسع نطاقًا.





استأنفت مفاوضات الدوحة يوم الخميس بدون حماس، التي اتهمت إسرائيل بعرقلة الاتفاق وتصر على تنفيذ الشروط المتفق عليها مسبقًا.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة ستستمر يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الوسطاء ما زالوا ملتزمين "بمساعيه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع من شأنه أن يسهل إطلاق سراح الرهائن وتمكين دخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة".





إنهم يسعون إلى الانتهاء من تفاصيل اقتراح من ثلاث مراحل حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو.

مفاوضات الدوحة سارية وإسرائيل تصر على الحرب:

مع استمرار اليوم الثاني من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، تواصل إسرائيل أعمال الحرب على غزة، حيث وزعت قوات الاحتلال منشورات علي الفلسطينيين بإخلاء مناطق في خان يونس ودير البلح بالقطاع.