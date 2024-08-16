الحكومة الأسترالية تستنكر دعوة المعارضة لعدم استقبال أحد من غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - استنكرت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024، تصريح زعيم المعارضة بيتر دوتون الذي أكد فيه ضرورة عدم استقبال أحد من قطاع غزة .

واعتبر دوتون في تصريح صحفي، الأربعاء، أنه ليس من الحكمة الموافقة على طلب تأشيرات لأحد من غزة، زاعمًا أن ذلك يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر.

واعتبر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيس أن تصريح دوتون يهدف إلى إثارة التمييز مجددًا.

وأكد ألبانيس أن مسار تقييم طلبات التأشيرة يقوم بها جهاز الأمن والاستخبارات الأسترالي، وقال: "إذا كان زعيم المعارضة لا يثق بهذا النظام عليه البوح بذلك، لأن هذا النظام هو نفسه الذي كان معمول به عندما كان وزيرا للهجرة وإدارته لهذه القضايا".

من جانبه ذكر وزير التعليم جيسون كلير في تصريحات لإذاعة "ABC"، أن الخروج من غزة غير ممكن حاليا، وأن تصريحات زعيم المعارضة في غير مكانها.

وأضاف: "معظم الناس القادمين من غزة إلى أستراليا يقيمون في منطقتي الانتخابية، التقيتهم وهم أناس جيدون للغاية وأدعوا دوتون إلى هنا للتعرف إليهم".

وبحسب البيانات الرسمية في أستراليا، فقد تم قبول 2922 طلب حصول على تأشيرة من أصل حوالي 10 آلاف طلب قدمها مواطنون فلسطينيون منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، ودخل البلاد ما يقرب من 1300 ممن حصلوا على تأشيرات.

المصدر : الأناضول