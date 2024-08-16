مصر تجري اتصالات مكثفة لمنع التصعيد في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، نجري اتصالات مستمرة لتجنيب لبنان تداعيات أي تصعيد.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، أن مصر تدعم تنفيذ القرار 1701 ونؤكد أهمية تنفيذه من كل الأطراف وليس من لبنان فقط.

ولفت إلى أن "الوضع في جنوب لبنان يهمنا ونجري اتصالات لوقف التصعيد والأعمال العدائية مرفوضة"، مدينًا سياسة الاغتيال والعدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، ولابد من وقف العدوان على غزة ووقف قتل المدنيين هناك حتى يتم وقف التصعيد بالمنطقة.

ولفت إلى أن مصر تبذل جهدا مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة عاجلة لا بد أن تفضي لوقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية: نسعى مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة يحول دون حرب واسعة.

وتابع أن هناك أزمات عديدة تمر بها المنطقة ونخشى أن يكون لها انعكاسات سلبية على استقرار لبنان، نتحرك بشكل جدي مع قطر والولايات المتحدة لسد الفجوات بطريقة لا تمس الثوابت.

بدوره قال وزير الخارجية اللبناني، ندعو أشقاءنا العرب لكبح جماح إسرائيل لإعادة الهدوء إلى جنوب لبنان.

وأضاف أن عودة الهدوء إلى جنوب لبنان فلا تقتصر فقط على وقف العدوان بل تتطلب تنفيذ القرار 1701.

ودعا وزير الخارجية اللبناني، للضغط على إسرائيل لتثبيت الهدوء في جنوب لبنان ونتمسك بتمديد مهمة اليونيفيل، معولًا على جهود مصر لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وللتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.