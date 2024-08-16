طفلة ملقاة في الشارع عليها آثار تعذيب تقود الشرطة لمفاجأة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقى رجال مباحث مركز شرطة سيدي سالم في كفر الشيخ، القبض على عامل، وزوجته ربة منزل متهمان بحيازة مواد مخدرة، وتعذيب طفلة، وإلقائها في الشارع.

التفاصيل عندما تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم يفيد بتلقي المركز بلاغًا من أهالي بقرية أبوعيد حول عثورهم على طفلة صغيرة ملقاة في الشارع وبقدميها آثار تعذيب وأفصحت لهم عن تخلي أمها وزوجها عنها بإلقائها بالشارع.

انتقل الرائد محمد عاطف، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، والنقيب عمرو عاشور، معاون مباحث المركز، وقوة من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبسؤال الأهالي تبين أن الطفلة تدعى "ج.م.ع"، 11 عامًا، تقيم مع أمها، وزوجها بقرية أبوعيد.

وبمناقشتها أفادت بإقبال أمها المدعوة "ن.ع.ف"، 21 عامًا، ربة منزل، وزوجها المدعو "م.ل.م.ا"، 28 عامًا، عامل، ويقيم بقرية دمرو التابعة لنفس المركز على تعذيبها من خلال كيها بالنار بالقدمين، وأنهما ألقاها بالشارع مكان العثور عليها من قبل الأهالي.

توجه رجال المباحث إلى منزل الأم وزوجها وبضبطهما على خلفية اتهامهما بتعذيب الطفلة عثر رجال المباحث على فرشين حشيش بحوزة الزوج فيما اقتيدا إلى مركز شرطة سيدي سالم وبمواجهتهما بتعذيب الطفلة أفادا بإقبالهما على ذلك بغرض تأديبها بسبب فرطها في اللهو.

حُرر بذلك المحضر رقم 12345 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.