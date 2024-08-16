بالصور- انطلاق مبادرة "يلا صيانة" بمدارس القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تدشين مبادرة "يلا صيانة"، لإعادة صيانة الطاولات والمقاعد بالمدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد للعام الثاني على التوالي.

وأوضحت مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لترشيد الإنفاق، واستغلال الإمكانيات المتاحة لصالح العملية التعليمية وراحة الطلاب، موجهة الشكر لكل المساهمين من طلاب وأولياء أمور ومجتمع مدني بجميع مدارس القليوبية بتفعيل المبادرة من خلال تدوير المقاعد المتهالكة وإعادة استغلالها مع بدء العام الدراسي الجديد.

ونبهت مدير مديرية التربية والتعليم على جميع مديري الإدارات التعليمية تنفيذ المبادرة في المدارس التي تحتاج إلى أعمال الصيانة والإصلاح بالمقاعد المدرسية والديسكات وجميع الأثاث المدرسي ودهانها بألوان مميزة خلال الإجازة الصيفية استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وأشارت إلى أنه جرى تنفيذ المبادرة في عدد من الإدارات التعليمية بداية من إدارة الخصوص التعليمية في جميع المدارس تحت توجيه محمد فايز مدير الإدارة، وإدارة شرق شبرا التعليمية تحت رعاية عزة فتحي، مدير إدارة شرق شبرا التعليمية وإدارة طوخ التعليمية، وفي إدارة بنها انطلاق من مدرسة الحرس الوطني الابتدائية بقيادة محمد عبد الرؤوف شمخ مدير المدرسة.