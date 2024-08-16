إعلام إسرائيلي: بلينكن يصل إسرائيل الأحد المقبل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سوف يصل إسرائيل الأحد المقبل"، وذلك عقب جولة من المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي ارجأ زيارته التي كانت مقررة إلى الشرق الأوسط، الثلاثاء الماضي.

وكان موقع اكسيوس قد نقل عن مصدرين لم يذكر اسميهما، إن سفر بلينكن تأجل بسبب "حالة الضبابية التي تكتنف الوضع"، وذلك في ظل ترقب رد إيران وحزب الله على الاغتيالات الإسرائيلية في طهران والضاحية الجنوبية لبيروت.