المطران بقعوني من بقعوتة: نتمنى أن تمر الايام الآتية بمحبة الآخر لتكون لنا الحياة

دعا متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني من على مذبح دير كنيسة السيدة في بقعتوته - كسروان إلى "تعميق الايمان الصحيح في نفوسنا وحياتنا من خلال الله المخلص، لأن الحقيقة قد ضعفت عند بني البشر".

وذكّر بقعوني، بـ"صرخة النبي دانيال الذي دعا الرب إلى شق السماوات والنزول لخلاصنا "خلصنا يا رب"، مشيرا إلى ان "الشعب عبر التاريخ، يطلب الخلاص بنعمة الله الواحد الاحد، اي يسوع الذي تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا ومشى درب الجلجلة لخلاص النفوس المؤمنة"،

وشدد على أن "لا خلاص للبشرية الا بيسوع المسيح الذي ولد من الروح القدس وظهر كأنسان متخليا عن ذاته ومشيئته وإرادته ليكون في خدمة الحق وصولا إلى موته على الصليب".

واكد ان "كل واحد منا يحتاج السير في هذا الطريق، طريق الايمان الصحيح رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهنا فيها، لا سيما في هذه الأيام. لذا نحن بأشد الحاجة إلى السلام الروحي وعمق الايمان المسيحي لنتسلح بالرجاء. أما من هم في عمق الايمان الصحيح فقد اختبروا يسوع وعايشوه بمحبة وإيمان عميق، يستطيعون التعامل مع الصعوبات والتحديات براحة أكبر".

ودعا الى "التعمق بكلام يسوع وتكريم مريم ودورهما في خلاص النفوس"، متمنيا أن "تمر الايام الآتية بمحبة الآخر متخلين عن الأنا الذاتية ونشر المحبة بين البشر لتكون لنا الحياة".