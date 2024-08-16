جولة للتيار الوطني الحر في إقليم الخروب

بدأت نائبة رئيس التيار الوطني الحرّ مارتين نجم كتيلي جولة في إقليم الخروب يرافقها فيها النائب غسان عطالله ووفد حزبي. بداية الجولة لفعاليات إقليم الخرّوب كانت زيارة النائب السابق محمد الحجّار في شحيم، وجرى التداول في مختلف الشؤون العامة وقضايا بلدة شحيم وحاجاتها.

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