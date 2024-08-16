المطران سفر التقى مدير عام وزارة التربية

التقى المطران مار يوستينوس بولس سفر، مدير عام التربية عماد الأشقر، بحضور أصحاب مطارنة زحلة: إبراهيم إبراهيم، جوزف معوض، أنطونيوس الصوري وكذلك مدير عام الزراعة لويس لحود.

ودار الحديث حول الواقع التربوي في لبنان عامةً وزحلة خاصةً، كما دار نقاشٌ معمّق عن التحديات الكبيرة التي يواجهها التعليم في لبنان.