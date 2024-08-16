مكتب ميقاتي ردًا على جعجع: التنظير عن بُعد ومن عُلو هو قمة الافتراء والتجني والحكومة لم تقصّر بأي ملف

أشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في بيان، إلى أنّ "في مؤتمره الصحافي اليوم أطلق رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع سلسلة مواقف وصلت إلى حد اتهام الحكومة بارتكاب الخيانة العظمى في ما يحدث في الجنوب".

ولفت المكتب إلى أنّه "إذا كان من حق جعجع وسواه اطلاق الموقف الذي يريده والقيام بالدور المعارض، فهذا لا يعني على الاطلاق القبول باطلاقه أحكامًا باطلة واستخدام تعابير ربما سقط عن "الحكيم" معناها القانوني والدستوري الحقيقي، خصوصا انه على علم بالكثير من المعطيات ومنها ما هو ناتج عن تراكمات سابقة ليست الحكومة الحالية مسؤولة عنها".

وقال: "إذا كان ما يعتبره جعجع حلا سهل التطبيق بعيدا عن المواقف الاعلامية، فليصارح الناس لماذا لم يتم تنفيذ ما قاله وحل القضايا العالقة منذ سنوات؟"، مضيفًا "ان التنظير عن بُعد ومن عُلو، رغم معرفة الظروف الدقيقة التي تعمل فيها الحكومة والمعطيات غير الخافية على احد، هو قمة الافتراء والتجني".

وشدد على أنّ "الحكومة تبذل كل ما هو مطلوب من عمل لتجاوز الصعوبات وهي لم تقصّر في اي امر يتعلق باي ملف، لا سيما بالنسبة لايجاد حل للوضع في الجنوب ومعالجة تداعياته المباشرة وغير المباشرة. وعلى جميع القيادات السياسية، موالين ومعارضين، التعاون والتعاضد لتمرير المرحلة الصعبة، بدل تكرار المواقف والاتهامات التي لا فائدة منها سوى زيادة الشرخ بين اللبنانيين وتعميق الخلافات من دون الوصول الى حل".