«طالما مش عجبك دور مصر خلي عندك شوية دم».. علاء مبارك يشن هجوما قويا على نائب رئيس «حمـ.اس»

الشارقة - اميمة ياسر -

شن علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، هجوما قويا على نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بالخارج موسى أبومرزوق.

وكان أبومرزوق قد قال في تصريحات تلفزيونية مؤخرا إنه من "واجب مصر العمل على وقف إطلاق النار"، مضيفا أن "مصر لها مسؤوليات خاصة في قطاع غزة، ولا يمكن أن تعتبر نفسها وسيطا، ومن حيادتها ألا تقف إلى جوار المظلومين ولا إلى جوار الشعب الفلسطيني"، وفقا لما نقله موقع "العين" الإخباري.

وردا على تصريحات موسى أبومرزوق، كتب علاء مبارك تغريدة على منصة "إكس" جاء فيها: "مصر لم تتأخر يوما في دعم ومساندة القضية الفلسطينية".

وأضاف نجل الرئيس الراحل: "على مدار التاريخ ظلت القضية مركز اهتمام القيادة المصرية التي تقف مع ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وأن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة".

وتابع: "كما تلعب مصر دورا مهما ضد محاولات من يريدون تصفية القضية، مصر لا تقبل مزايدات أبومرزوق أفندي العبثية والرخيصة وأن يخرج علينا في هذا التوقيت ليعلق فشله على غيره بعد أن أشعل المنطقة بحرب لم يحسب عواقبها".

وواصل علاء مبارك: "الغريب أنه (أبومرزوق) خرج ليوجه الاتهامات لمصر، وأن مصر لا يمكن أن تعتبر نفسها وسيطا حياديا في حين يواجه الشعب الفلسطينى مذابح مستمرة! هو من الذي تسبب في هذه المذابح؟ وأن مصر هي التي وقعت على اتفاقية كامب ديفيد! أنتم من رفضتم الجلوس والتفاوض ولو فعلتم لكانت الأوضاع أفضل بكثير فلا تلوموا إلا أنفسكم".

ومضى في انتقاده اللاذع لأبومرزوق، قائلا: "طالما مش عجبك دور مصر وعمال توجه الاتهامات وتشكك في الدور المصري طيب خلي عندك شوية دم، ساكتين نظرا للظروف الصعبة والقاسية وجرائم قوات الاحتلال المستمرة، وساكتين عشان ما يحدث من مذابح وسقوط آلاف من الشهداء من الأطفال والمدنيين بدم بارد دون أي ذنب، وقولنا هذا ليس الوقت المناسب لأي حديث آخر غير التضامن مع جميع فصائل المقاومة، حديث عما ارتكبتوه من أفعال تجاه مصر وتورطكم في جرائم ضد جنودنا الشهداء في سيناء في شهر رمضان، وأنت طالع بكل وقاحة وبجاحة توجه الاتهامات لمصر".