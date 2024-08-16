شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تسجل أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في باكستان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة.

وأفادت وزارة الصحة الباكستانية في بيان، أن الشخص المصاب يبلغ من العمر 34 عاماً ويتلقى العلاج في إقليم خيبر باختونخواه.

وأضافت، أن تحديد تسلسل الفيروس في الحالة المؤكدة ما زال جارياً، ولن تتضح السلالة التي أصابت المريض حتى اكتمال الفحوصات. منظمة الصحة العالمية سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأول، حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق العالمى، وهو أعلى مستوى تحذير، بسبب ظهور سلالة جديدة من مرض "إم بوكس" (جدري القرود) الفيروسي.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك خطرًا من احتمال انتشار مرض جدري القرود مجددًا على المستوى الدولي بعد انتشاره عام 2022، وأن يصبح خطرًا صحيًا في عدد من الدول.