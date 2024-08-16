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ماكرون يلتقي رؤساء أحزاب لمناقشة تشكيل حكومة جديدة

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ابوظبي - سيف اليزيد - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤساء الأحزاب السياسية إلى اجتماع يوم 23 أغسطس الجاري لمناقشة تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام اليوم الجمعة.
وبحسب بيان لقصر الإليزيه، دعا ماكرون رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية الممثلة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي) للمشاركة في المحادثات.
يهدف الاجتماع إلى مناقشة بناء الأغلبية الأكبر والأكثر استقرارا في الغرفة الصغرى للبرلمان.
وحل الرئيس ماكرون مجلس النواب ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في يونيو الماضي بعدما تصدر اليمين المتطرف انتخابات البرلمان الأوروبي.   

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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