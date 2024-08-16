الرشق: حماس تطالب بتنفيذ هدنة 7 أيام لتطعيم الأطفال من الشلل الرباعي

ياسر رشاد - القاهرة - قال عزت الرشق القيادي في حركة حماس، إن الحركة تدعم الطلب الذي أعلنته الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لهدنة لمدة 7 أيام من أجل تطعيم آلاف الأطفال من الشلل الرباعي.

وطالب الرشق، بإدخال الدواء والغذاء لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة..

عدم الاستقرار الإقليمي:

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزيرها، لويد أوستن، ناقش مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، "عدم الاستقرار الإقليمي، والخطر المتزايد للتصعيد من إيران و"حزب الله" اللبناني والجماعات المدعومة من إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، وفق البيان.

كما أبلغ أوستن غالانت أن "أمريكا تواصل مراقبة التخطيط للهجوم من إيران ووكلائها، وأنها في وضع جيد في جميع أنحاء المنطقة للدفاع عن إسرائيل، وحماية الأفراد والمرافق الأمريكية"، وفقا لبيان من الوزارة.

وأضاف البيان أن "وزير الدفاع الأمريكي ناقش مع نظيره الإسرائيلي، التقدم المحرز نحو تأمين وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع المحتجزين، بما في ذلك 8 أمريكيين، تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة".

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن "الانتقام من إسرائيل" سيكون عبر سيناريو جديد ومفاجئ، ردًا على اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران.