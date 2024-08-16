أول تعليق من نقابة المهن التعليمية بشأن سحب لقب مدرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

نفت نقابة المهن التعليمية، ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سحب نقابة المعلمين لقب مدرس من طلاب كلية آداب ودار علوم وخدمة اجتماعية.

وأكدت النقابة، أنه لايوجد مايسمى "لقب مدرس"، فى منظومة التعليم، والعمل في مهنة ورسالة التدريس، هى رسالة سامية لتربية وتعليم الأجيال.

وأوضحت، أن الحصول على عضوية نقابة المعلمين مثل جميع النقابات، غير متاحه للطلاب الذين مازالوا في مرحلة الدراسة الجامعية، والعضوية تستلزم أن يكون خريج وعلى رأس العمل، بمعنى أن يعمل معلمًا في مدرسة أو مؤسسة تعليمية معتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها، ويتقدم للنقابة بالأوراق المطلوبة، وبالتالي يحصل على عضوية النقابة دون أي معوقات.