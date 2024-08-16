بالصور.. بدء الاستعدادات لصيانة الطريق الإقليمي بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، عن إخلاء المنطقة أسفل الطريق الإقليمي أمام قرية بي العرب، وذلك لوضع الكرفانات للشركة المنفذة لمشروع صيانة الطريق الإقليمي.

كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وجه بإخلاء أسفل الطريق الإقليمى ببى العرب وتسليمه للشركة كمقر إداري للبدء بالعمل صيانة الطريق الإقليمي، وذلك عقب وصول عشرات الشكاوى للمحافظة طلبًا لإصلاح الطريق، فضلاً عن تداول صور على منصات التواصل تظهر مشاكل عديدة في أسفلت الطريق الإقليمي أوضح إنحناءات وتموجات جراء سير الطريق الإقليمي، تسبب في حوادث عديدة.