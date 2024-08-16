رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات ختام مبادرة "رالي السيارات " بالعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أمس الخميس، فعاليات "مسابقة رالي السيارات الكهربائية EVER" والتي تأتي تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء، فضلًا عن لجان تحكيم أجنبية، وطلبة كليات الهندسة ممثلين فى 43 فريق من 28 جامعة مصرية.

تهدف المسابقة إلى تهيئة بيئة مشجعة لدعم تصميم السيارات الكهربائية وتصنيعها ووضع مصر على الخريطة الدولية للمشاركة في المسابقات الدولية والاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى تأهيل الشباب بمجال الهندسة للابتكار بتلك الصناعة الواعدة.

جاء مشاركة جامعة الزقازيق بالمسابقة بعدد من طلبة كلية الهندسة والذين انقسموا إلى فريقين، الأول مكون من (15 طالب) قدموا فكرة متميزة لتصميم سيارة كهربائية، والثانى فريق مكون من (6 طلاب) قاموا بابتكار مقترح لفكرة سيارة ذاتية القيادة، حيث استطاع فريق الجامعة( Z-Fast RT ) الحصول على المركز الثانى فى سباق Dynamic Track من إجمالي 27 فريق من مختلف جامعات ومعاهد مصر المشاركة، كما حصد الفريق جائزة "Best Innovation" التي تُمنح للفريق صاحب الابتكار الأفضل والتى تمثلت فى ثلاث محاور رئيسة هى Telemetry system, Advanced Driver Assistance System (ADAS), Health monitoring system لتصميم السيارات الكهربائية والتى تتعلق باستحداث أنظمة أمان لسائق السيارة للحفاظ على سلامته ونظام GPS لتتبع السيارة من أى مكان.

وأعرب رئيس الوزراء عن فخره بهذه المسابقة والتي تعكس مهارات شباب الجامعات المصرية في تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية وتشجع فكرة تعميق الصناعات الوطنية، بل وتحول البحوث التطبيقية إلى أرض الواقع وتحقق الابتكار بما يخدم مفهوم التنمية الشاملة.

كما أوضح وزير التعليم العالي أن هذه المسابقة تتمتع بكونها الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط، مؤكداً أن أهم العوامل التي شجعت على إقامة المسابقة للعام الخامس هو فوز جامعة عين شمس بالمسابقة بالمركز الأول عام 2018 من بين 82 دولة على مستوى العالم، وأن المسابقة تعد فرصة لتعليم الطلاب العديد من الدروس في المنظومة الهندسية لتحويل الإبداع والابتكار إلى منتج، كما أنها تشجع الدراسات البينية التي تجمع بين أكثر من تخصص كالتصميم وريادة الأعمال واقتصادية التصنيع.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلى بجهود كلية الهندسة جامعة الزقازيق لتأهيل طلابها المتميزين لدخول تلك المسابقات الفريدة بما يحقق روح المنافسة الإيجابية ويخلق أفكار إبداعية، مؤكداً ثقته بقدرات هؤلاء الطلاب والذين دائماً ما يقدمون أفكار متميزة ومبتكرة بالمجال الهندسي.

يأتي ذلك انطلاقاً من الأهمية القصوى التي توليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي أطلقت في مارس 2022 للربط ما بين البحث العلمي والصناعة، وإيماء إلى الدور الهام الذي توليه جامعة الزقازيق للاهتمام بأبنائها المتميزين ودعمهم بكافة السبل للحفاظ على مكانة الجامعة ووضعها دائماً فى مركز الصدارة.