شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى.. بوتقة واحدة تضمن دعم كافة الفئات أعادت الحياة للمجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تحريك المياه الراكدة داخل المجتمع المدني في مصر، بعد أن شكل بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوي همم وغيرهم؛ لأبناء الجمهورية الجديدة، مما يعزز جهود الدولة في النهج التشاركي الذي يزيد التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ويُعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ركيزة أساسية من ركائز التنمية، فضلا عن دوره البارز في تعزيز جهود الدولة بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، وذلك انطلاقا من إيمان الدولة بدور المجتمع المدني والأهلي في العملية التنموية، بالإضافة إلى قدرته على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.



وقد لعب التحالف الوطنى دورًا مهمًا في تقديم المساعدات إلى أهالينا في قطاع غزة في ظل ما يواجهونه من معاناة في ظل الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، حيث ساهم التحالف في تنسيق الجهود لتخرج قوافل "التحالف الوطني" لدعم الأشقاء في القطاع، منذ أكتوبر من العام الماضي وحتى تلك اللحظة.