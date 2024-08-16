"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل تسلمت المقترح الأميركي وهو غير مقبول تماما بالنسبة لنتانياهو

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني إسرائيلي، أن "إسرائيل تسلمت المقترح الأميركي وهو غير مقبول تماما بالنسبة لنتانياهو".
وذكرت الصحيفة، أن "الجميع لديه مصلحة في بث شعور بأن الأمور تسير على ما يرام"، لافتةً الى أنه "من المؤسف خداع مواطنينا بالأوهام ولا نؤيد المبالغة بالتفاؤل بالمفاوضات".
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