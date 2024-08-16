اعتداءات إسرائيلية استهدفت كفرشوبا وبنت جبيل وعيتا الشعب وأطراف رميش

استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية أحد المنازل في الحي الشرقي لبلدة كفرشوبا بقذيفتين، في حين استهدف قصف مدفعي وادي قطمون عند أطراف بلدة رميش في جنوب لبنان، وفق ما أفادت قناة "المنار". هذا، وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية استهدفت مدينة بنت جبيل. ونقل مراسل النشرة في الجنوب بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب.

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