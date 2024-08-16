الاب عبود في صبحية لإقليم المتن الرابع في "كاريتاس": مهما تعرضنا للاضطهاد لا نخاف على كنيستنا

أقام مركز إقليم المتن الرابع في رابطة "كاريتاس لبنان" كعادته كل عام، صبحيّة في مطعم "البحيرة" في الزعرور، بحضور النائب ملحم الرياشي، رئيس الرابطة الأب ميشال عبود وفاعليات ثقافية واعلامية واجتماعية وبلدية واختيارية.

وأشار الأب عبود، الى أننا "نعمل قدر المستطاع على تخفيف أنين الموجعين والمتألمين بالأخص الفقراء، والذين يتألمون بصمت، وحضوركم أكبر علامة على أن شجرة العطاء مغروسة في قلوبكم، ونحن نتناول معاً الطعام لكي نُطعم".

ولفت الى أنني "باسم مجلس إدارة كاريتاس مع الحاضرين هنا، نقولا حجار، والأب رولان مراد، وباسم جميع المسؤولين في كاريتاس، أقول شكراً لإقليم المتن الرابع، وشكرا للرئيس فادي سماحة، على عمله الدؤوب وعلى عمل المكتب وعلى جميع الأشخاص الذين يعملون معه، من متطوعين وشبيبة وجميع الداعمين لكاريتاس، ولجميع الذين عملوا وقادوا الإقليم، لكي يصل الى ما حققه حتى الآن".

وأضاف "أود أن أكرر كلمة أحب أن أقولها دائما، عمر الجماعات أطول من عمر الأفراد، الجماعة موجودة والكنيسة موجودة منذ أكثر من ألفي سنة، وهو مؤسسة على حياة المسيح وبكلمة المسيح، ومهما تعرضنا للاضطهاد لا نخاف على كنيستنا، ربما نخشى أن لا نكون أبناء حقيقيين للكنيسة".

وتابع "وجودكم هنا ومشاركتكم وتقديمكم الوقت، وسخاؤكم في العطاء المادي أيضا، يصّب في قجة السما، ولذلك لا خوف على لبنان ولا خوف على كاريتاس".