حزب الله: استهدفنا موقع العاصي ومبانيَ يستخدمها جنود العدو في نطوعة وضباطًا وجنودًا في ثكنة راوية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:35 من بعد ظهر يوم الجمعة 16-8-2024 موقع العاصي ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 16-8-2024 مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة نطوعة ‏بالأسلحة المناسبة".‏

هذا، وأعلن الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، شن مجاهدو ‌‌‏المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 16-8-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتائب ‏المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة "راوية"، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".