الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى التأهب لتفشي جدري القردة

ابوظبي - سيف اليزيد - رفع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الجمعة، درجة التأهب من جدري القردة، وذلك بعد يوم من تأكيد مسؤولي منظمة الصحة العالمية تسجيل حالة إصابة بسلالة جديدة من الفيروس في السويد، وهي أول إصابة خارج أفريقيا.

وذكرت مديرة هيئة الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي أن أوروبا ستشهد مزيدا من الإصابات الوافدة بالسلالة الجديدة من جدري القردة خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن خطر استمرار انتقال المرض يظل منخفضا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة عالميا، وهو أعلى مستوى تأهب في المنظمة، وذلك عقب امتداد تفشي المرض من في دول أفريقية عدة.

وقد يؤدي المرض إلى الوفاة، لكن أعراضه عادة ما تكون معتدلة.‭‭‭‭ ‬‬‬‬ويسبب المرض أعراضا أشبه بأعراض الإنفلونزا وبثورا في الجسد.

وتتفشى سلالتان في أفريقيا في الوقت الحالي، وهما السلالة الوافدة من الفيروس، (كليد آي)، ومتحور جديد يُسمى (كليد آي.بي).

ورفع المركز الأوروبي، اليوم، تقييمه لمستوى خطورة جدري القردة من "منخفض" إلى "معتدل" لوجود حالات إصابة في التكتل على فترات متباعدة، وطلب من الدول الحفاظ على أعلى مستويات التوعية بين المسافرين الزائرين من مناطق ظهر فيها المرض.

وقالت باميلا ريندي فاغنر مديرة المركز "بسبب الصلات الوثيقة بين أوروبا وأفريقيا، لا بد أن نكون مستعدين لمزيد من حالات الإصابة الوافدة (بالسلالة) كليد آي".

وقالت مارغريت هاريس المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، خلال اتصال مع صحفيين اليوم الجمعة، إنها تتوقع ظهور مزيد من حالات الإصابة خارج أفريقيا قريبا، وذلك أيضا نتيجة لتشديد مراقبة التفشي.

لكن منظمة الصحة العالمية نصحت بعدم فرض أي قيود على السفر لوقف تفشي الفيروس.

وقالت الصين، اليوم الجمعة، إنها تعتزم مراقبة تفشي جدري القردة بين الأشخاص والبضائع الذين يدخلون البلاد خلال الأشهر الستة المقبلة.