حماس: لن نقبل إلا بوقف كامل لإطلاق النار والاحتلال وضع شروطا جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حركة حماس أنها لن تقبل بأقل من وقف كامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعودة طبيعية للنازحين، وصفقة تبادل من دون شروط الاحتلال.

وأضافت حماس عبر حسابها، أن وفد الاحتلال ووضع شروطًا جديدة في سياق نهجه للتعطيل، منها الإصرار على إبقاء قوات عسكرية في محور "فيلادلفيا"، والحقّ بوضع فيتو على أسماء أسرى وإبعاد أسرى لخارج فلسطين.

الرشق: حماس تطالب بتنفيذ هدنة 7 أيام لتطعيم الأطفال من الشلل الرباعي

وقال عزت الرشق القيادي في حركة حماس، إن الحركة تدعم الطلب الذي أعلنته الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لهدنة لمدة 7 أيام من أجل تطعيم آلاف الأطفال من الشلل الرباعي.

وطالب الرشق، بإدخال الدواء والغذاء لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة..



