شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يطالب بضرورة الاستجابة للنداء المصرى القطرى الأمريكى لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

رحب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، بالبيان المصرى القطري الأمريكي والذي صدر منذ قليل بشأن وقف إطلاق النار علي غزة ، لافتا ان البيان المشترك يعكس التزام الدول المشاركة بإيجاد حل سلمي ودائم للنزاع .

وأكد “النائب علاء عابد” علي ضرورة أستجابة الجميع لنداء الأطراف المشتركة لإنهاء الصراع في غزة وضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، من خلال خفض التصعيد سواء بالأراضي الفلسطينية أو إقليمياً ، ولابد من النظر لخطورة الدخول في دائرة مفرغة من الرد والرد المضاد ، بما لا يخدم مصالح كافة شعوب المنطقة.

وأشار النائب علا عابد الي أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل دائماً داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وستواصل القيادة السياسية المصرية، بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشيرًا إلى الدور الفعّال الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.