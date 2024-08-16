الأمم المتحدة: نزوح 110 آلاف شخص منذ تشرين الأول 2023 في لبنان و35% منهم أطفال

أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، عن "نزوح 110 آلاف شخص منذ تشرين الأول 2023 في لبنان و35% منهم أطفال".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023.

هذا، ويواصل حزب الله من جانبها العمليات العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال، وسط ترقّب ردّه على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي قضى على إثره القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر.