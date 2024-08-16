مسؤولون إسرائيليون: تقديرات استخباراتنا أن حزب الله وإيران خفّضا مستوى التأهب الصاروخي

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين، بأنّ "تقديرات استخباراتنا أن حزب الله وإيران خفّضا مستوى التأهب الصاروخي".
ويأتي ذلك، في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت سلطات قطر وأميركا ومصر، في بيان مشترك، أنّ "الوسطاء سيواصلون العمل في الأيام المقبلة بشأن تفاصيل تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار في غزة"، وذلك عقب جولة من المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة.
وجاء في البيان أنّ "الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل تنفيذ مقترح قدمته واشنطن"، وأشار إلى أنّ "المسؤولين من حكوماتنا سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل".
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