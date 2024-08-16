أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات في بلدة ميس الجبل – بنت جبيل أوقفت المواطن (ا.ج.) والمصري (م.ر.) وذلك لتجولهما بصورة مشبوهة داخل البلدات الحدودية التي تتعرض لقصف من العدو الإسرائيلي، ولقيامهما بسرقة محتويات المنازل والمحلات التجارية مع آخرين، وضُبط في حوزتهما مسدس حربي و 6 هواتف خلوية".
كذلك أعلن المديرية، أن "دورية أخرى أوقفت في مدينة صيدا الفلسطيني (ن.ا.) لاشتراكه مع المذكورين أعلاه بأعمال السرقة، ولمحاولته إدخال أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى مخيم عين الحلوة عن طريق التهريب بالاشتراك مع الفلسطيني (م.ح.) الذي كان قد أوقف بتاريخ 12 /8 /2024".
وأعلنت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف لبناني ومصري في ميس الجبل بجرم السرقة وفلسطيني لإدخاله عتاد عسكري إلى عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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