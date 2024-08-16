وزير الخارجية المصري غادر بيروت

غادر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بيروت مساء اليوم، عائدًا إلى القاهرة، بعد زيارة للبنان أجرى خلالها سلسلة اتصالات تناولت التطورات الجارية في المنطقة.

وكان قد زار وزير الخارجية المصري، جامعة بيروت العربية، حيث استهل زيارته بلقاء رئيس مجلس أمناء وقف "البر والإحسان" رئيس مجلس أمناء الجامعة النائب السابق عمار حوري وأعضاء مجلس أمناء الوقف، في مقر الوقف.

وتم تأكيد "العلاقة التاريخية المستمرة مع الشقيقة الكبرى مصر، واستعراض جذور العلاقة بين الوقف ومصر والمراحل المتقدمة التي وصلت اليها وآفاق التعاون المستقبلي".

ثم اجتمع الوفد مع رئيس الجامعة وائل نبيل عبد السلام، بحضور الأمين العام للجامعة الدكتور عمر حوري، العمداء ومساعدي العمداء.

ورحب عبد السلام بعبد العاطي وموسى، متمنيا لهما التوفيق في مهامهما، مستعرضا "بدايات الجامعة منذ عام 1960 ومسيرتها في التوسع وامتدادها الجغرافي في الدبية وطرابلس، وأخيرا البقاع، ونيلها الاعتمادات الدولية في برامجها وتخصصاتها وحصولها على المركز الأول في لبنان، وفقا لتصنيفات تايمز للتعليم العالي(THE)".

ثم جرى عرض فيلم وثائقي عن الجامعة وفيلم آخر عن الجامعة - فرع البقاع، الذي سيتم افتتاحه في 2 أيلول من العام الجامعي 2024/2025.

ومن جهته، شكر عبد العاطي لـ"عمار حوري وعبد السلام هذا اللقاء"، لافتا إلى أنه "يفتخر بوجوده في هذا الصرح العظيم"، وقال: "هذا التناغم بين لبنان ومصر ليس بجديد، فنحن نكن لهذا البلد ولهذا الشعب العظيم كل المحبة ونقف دائما بجانبهما، ولا نقبل بأن يكونا وحيدين بمفردهما. نحن هنا للتكافل والتضامن والحفاظ على سيادة لبنان".