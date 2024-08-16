الحشيمي شكر لحمية وميقاتي: هذه الجهود المشتركة تساهم في الحفاظ على سلامة المواطنين

تقدم النائب بلال الحشيمي بالشكر لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، على "جهوده الحثيثة في متابعة وتنفيذ الأعمال التأهيلية على طريق ظهر البيدر في منطقة المريجات"، معبراً عن "امتنانه لرئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، لدعمه المستمر في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".

ورأى الحشيمي، الى أن "هذه الجهود المشتركة تساهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان استمرارية الحركة على الطرقات الحيوية، مما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع التحديات التي تواجهها".