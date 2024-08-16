خارجية قطر: محمد بن عبدالرحمن وباقري كني بحثا باتصال جهود الوساطة لإنهاء الحرب في غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أنّ "رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن بحث في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني جهود الوساطة لإنهاء الحرب في غزة".

ولفتت إلى أنّ "رئيس وزراء قطر أكد لوزير الخارجية الإيراني بالوكالة التزام الدوحة بدعم كل جهود تحقيق الاستقرار".

ويأتي ذلك بعد أن كشفت سلطات قطر وأميركا ومصر، في بيان مشترك، أنّ "الوسطاء سيواصلون العمل في الأيام المقبلة بشأن تفاصيل تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار في غزة"، وذلك عقب جولة من المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء في البيان أنّ "الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل تنفيذ مقترح قدمته واشنطن"، وأشار إلى أنّ "المسؤولين من حكوماتنا سيجتمعون مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل".

وأشار الجانب الأميركي والمصري والقطري إلى أنّ "المحادثات التي جرت في الدوحة كانت جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية"، مضيفين أنّ "واشنطن قدمت بدعم قطري مصري اقتراحا يقلص الفجوات ويتفق مع ما وضعه بايدن وقرار مجلس الأمن"، موضحين أنّ "المقترح الأميركي يبني على نقاط الاتفاق التي تحققت الأسبوع الماضي ويسد الفجوات المتبقية".