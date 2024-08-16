بايدن: لم نصل بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، "أننا لم نصل بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، مضيفا: "لكننا أقرب مما كنا عليه قبل 3 أيام."

وفي وقت سابق، قال جون كيربي، مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن مفاوضات الدوحة خطوة إيجابية لكن هناك الكثير من العمل يجب القيام به.

وتابع كيربي أن بايدن منخرط شخصيا في جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، موضحا أن واشنطن تعتقد أننا قادرون على تحقيق اتفاق لكن ذلك سيتطلب بعض التنازلات الإضافية.

وأضاف مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض أن التوصل إلى اتفاق سيتطلب من الجانبين الاستعداد للعمل معا وتوضيح التفاصيل النهائية المهمة للغاية.

وأشار كيربي إلى أن ما حدث من عنف بإحدى قرى الضفة من قبل مستوطنين إسرائيليين مروع ويجب أن يتوقف لأنه يتناقض مع السلام، مضيفا: "نعتقد أن هناك حاجة للقيام بالمزيد من قبل الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف عنف المستوطنين"، مشيرا إلى أننا لا نستبعد اتخاذ أي إجراءات ضد عنف المستوطنين.