دول الوساطة: مفاوضات الهدنة في غزة تُستأنف الأسبوع المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، اليوم الجمعة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، بعدما قدّمت واشنطن اقتراحا "يقلص الفجوات" خلال محادثات في الدوحة.

وجاء في بيان مشترك بين دول الوساطة: "في وقت سابق اليوم في الدوحة، قدمت الولايات المتحدة الأميركية بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر العربية، اقتراحا يقلص الفجوات".

تجري المفاوضات على أساس طرح أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو الماضي وينصّ على ثلاث مراحل تشمل وقفا لإطلاق النار وانسحابا للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة وإدخال مساعدات وإطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وتابع البيان "يبني هذا الاقتراح على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق".

وأضاف "سيجتمع كبار المسؤولين من حكوماتنا مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل آملين التوصل إلى اتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم"، مشيرًا إلى أن محادثات الدوحة على مدى الساعات الـ48 الماضية كانت "جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية".

وفي انتظار استئناف المحادثات في القاهرة، ستواصل الفرق الفنية العمل على التفاصيل "بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين"، بحسب البيان.

وفي إعلان مشترك الأسبوع الماضي، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه "لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيداً من التأخير. لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق".

وأورد بيان اليوم الجمعة "الآن، أصبح الطريق ممهداً لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".