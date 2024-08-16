شجار عنيف بالأيدي في البرلمان التركي.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - نشبت مشاجرة حادة داخل البرلمان التركي، اليوم الجمعة، بعد إجراء مناقشة حول وضع نائب معارض مسجون، هو جان أتالاي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور يظهر لقطات النائب اليساري، أحمد سيك، من حزب العمال التركي، على المنصة وهو يلقي خطابا عن أتالاي، بينما يقترب منه، ألباي أوزالان، عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ويحاول صفعه.

ثم بعد ذلك، اندلع قتال أوسع بين أعضاء الحزب المعارض، إذ سقط سيك على الأرض، بينما شوهد مسؤولون في البرلمان وهم ينظفون قطرات الدم من على الأرض بعد القتال.

وكان المحامي والناشط الحقوقي، جان أتالاي، فقد مقعده البرلماني في وقت سابق من العام الحالي.

هجمات نواب حزب العدالة والتنمية

وكان أحمد سيك يدافع عن أتالاي ضد هجمات نواب حزب العدالة والتنمية، عندما اندلع الشجار.

وترشح جان أتالاي لمقعد من السجن، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما في عام 2022، بعد محاكمة مثيرة للجدل، شهدت أيضا الحكم على رجل الأعمال الخيري الحائز على جوائز، عثمان كافالا، بالسجن مدى الحياة.