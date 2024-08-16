شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يعقد اتفاقية تعاون لتمويل المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تم توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة أبو هشيمة الخير وشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار مسابقة "Startup Power" التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز فرص تمويل المشاريع الناشئة الواعدة في مصر، وتوفير الدعم اللازم لرواد الأعمال الشباب لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.

وستقدم بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويلًا بقيمة تصل إلى 50 مليون جنيه لعدد من المشاريع الفائزة في المسابقة.

أهداف الشراكة:

دعم رواد الأعمال الشباب: توفير التمويل اللازم للمشروعات الناشئة الواعدة في مجالات الاقتصاد الأخضر، الذكاء الاصطناعي، وقطاع الأغذية الزراعية.

تعزيز النمو الاقتصادي: المساهمة في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المصري من خلال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تشجيع الابتكار: حث الشباب على الابتكار والإبداع وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع.

حيث تعد مسابقة Startup Power منصة رائدة لدعم رواد الأعمال الشباب في مصر، وتستهدف في موسمها الثالث تمويل 50 شركة ناشئة في مجالات حيوية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.