مسؤول أميركي: محادثات الدوحة كانت مثمرة وإجماع بين أمير قطر وبايدن والسيسي أنها وصلت لنهايتها

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي رفيع، قوله إنّ "محادثات الدوحة التي استمرت يومين كانت مثمرة للغاية"، وذلك بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وكشف المسؤول الأميركي عن "إجماع بين أمير قطر تميم بن حمد والرئيسين الأميركي جو بايدن والمصري عبدالفتاح السيسي أن المحادثات وصلت لنهايتها وضرورة سد الفجوات"، مضيفًا "القادة بحثوا الوضع الإقليمي وكل ما نقوم به لضمان ردع أي هجمات أو تصعيد جديد".

وقال: "أحرزنا الكثير من التقدم في محادثات الدوحة ووضعنا مقترحا نهائيا لجسر الفجوات"، وأعلن أنّه "أمامنا الآن أفضل فرصة منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وذكر المسؤول الأميركي أنّ "مسألة ممر فيلاديلفيا تسير في الاتجاه الصحيح وعملنا مع مصر وغيرها بشأن الترتيبات في الممر"، وأشار إلى أنّه "حان الوقت لإتمام الاتفاق وسنعمل على تحقيق ذلك خلال الأسبوع المقبل"، معتبرًا أنّ "المفاوضين يعتقدون أن لديهم اتفاقًا جاهزًا للتنفيذ ومحادثات القاهرة تهدف إلى إبرامه".

ويأتي ذلك بعد جولة مفاوضات بشأن غزة لم تشارك فيها حركة حماس، وفي ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.