مسؤول في حماس: المقترح الأميركي الجديد يستجيب لشروط الاحتلال ونلتزم بما وافقنا عليه في 2 تموز

كشف مصدر قيادي في حركة حماس، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّ المقترح الأميركي الجديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى "يستجيب لشروط الاحتلال ويتماهى معها"، مضيفًا "بعد أن أبلغنا الوسطاء بنتائج مباحثات الدوحة تأكدنا مجددًا أن الاحتلال لا يريد اتفاقًا".

ولفت إلى أنّ "الاحتلال يواصل المراوغة والتعطيل ويتمسك بإضافة شروط جديدة لعرقلة الاتفاق.. ونؤكد التزامنا بما وافقنا عليه في 2 تموز والمبني على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن".

ودعا المصدر الوسطاء الأميركي والمصري والقطري إلى "الضغط على الاحتلال وإلزامه بالذهاب إلى تنفيذ ما اتفق عليه"، مشددًا على أنّ "أي اتفاق يجب أن يضمن وقف العدوان على شعبنا والانسحاب من قطاع غزة ويجب أن يشمل أيضا توفير الإغاثة العاجلة والتوصل لصفقة حقيقية لتبادل الأسرى".