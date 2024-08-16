"واشنطن بوست": إيران تسعى لإقامة شراكات مع شركتَين صينيتَين للأقمار الصناعية

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمنيين غربيين، قولهم إنّ "إيران طلبت مساعدة الصين في مجال الأقمار الصناعية للمراقبة"، كما كشف المسؤولون أنّ "إيران تسعى لإقامة شراكات مع شركتين صينيتين للأقمار الصناعية".

ونقلت الصحيفة عن تقييم سرّي، بأنّ "الاتفاق بين إيران والصين قد يزود طهران بقدرات محسنة لترسانتها من الصواريخ الباليستية، وقد يسمح لطهران بتزويد حلفائها بمعلومات من الأقمار الصناعية".

وسبق وأن أطلقت إيران أكثر من قمر صناعيّ في السابق، الأمر الذي واجهته دول غربية بالتنديد، في حين شددت إيران بدورها على أن عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية هي لأغراض مدنية.