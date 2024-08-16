البيت الأبيض: بايدن أجرى اتصالين منفصلين مع أمير قطر والرئيس المصري بشأن محادثات الدوحة

أعلن البيت الأبيض، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالين منفصلين مع أمير قطر والرئيس المصري بشأن محادثات الدوحة"، لافتةً الى أن "الاتصال تناول التقدم الكبير الذي أحرز في محادثات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

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