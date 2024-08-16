تظاهرة حاشدة في صنعاء دعمًا للمسجد الأقصى وغزة

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومدن يمنية أخرى تظاهرات حاشدة نصرة للمسجد الأقصى وغزة، وتأييدًا لحركة "أنصار الله" في اليمن التي تعهدت بالرد على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مؤخرًا مدينة الحديدة.

وتجمعت حشود كبيرة في ميدان السبعين بصنعاء في إطار مظاهرة كبيرة أطلق عليها مليونية "نصرة للأقصى وغزة. الإسناد مستمر والرد قادم".

وقالت قناة المسيرة التابعة للحركة إنّ المتظاهرين احتشدوا في ميدان السبعين استجابة لنداء زعيم الحركة عبد الملك الحوثي، على الرغم من الأمطار التي شهدتها صنعاء.

وأضافت القناة أن المتظاهرين رددوا هتافات تندد بالاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة للمسجد الأقصى وباستمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

كما ندد المتظاهرون بما اعتبروه "تخاذل بعض الدول العربية عن نصرة الفلسطينيين"، مرددين هتافات مفادها أن الرد اليمني على الغارات الإسرائيلية الأخيرة آت لا محالة.

ورفع المحتجون في صنعاء صور الراحليْن رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر، اللذين اغتيلا قبل أسبوعين في طهران وضاحية بيروت الجنوبية تباعًا عبر عدوانَين إسرائيليَين.