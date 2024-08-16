بايدن يعلّق على احتمال التوصل إلى هدنة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - علّق الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، على المحادثات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وانتهت، اليوم الجمعة في الدوحة، جولة جديدة من المباحثات التي تجري بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وأكد الرئيس بايدن أن التوصل إلى اتفاق في شأن وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة بات "أقرب من أي وقت مضى".

بايدن يتحدث خلال احتفال في البيت الأبيض

وقال بايدن، على هامش احتفال في المكتب البيضوي "لا أريد أن أجلب حظا سيئا لأي شيء... ربما يكون لدينا شيء ما. لكننا لم نصل إلى ذلك بعد".

ومضى قائلا "إنه أقرب بكثير مما كان قبل ثلاثة أيام. لذا، دعونا نحتفظ بالأمل".

وأعلنت دول الوساطة، في بيان مشترك اليوم، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع ستُستأنف الأسبوع المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، بعدما قدّمت واشنطن اقتراحا "يقلص الفجوات" خلال محادثات في الدوحة.

وجاء في البيان "في وقت سابق اليوم في الدوحة، قدمت الولايات المتحدة الأميركية، بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر العربية، اقتراحا يقلص الفجوات".