ياسر رشاد - القاهرة - قال المراسل العسكري الروسي مارات خيرولين اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لتفجير قنبلة نووية قذرة.

وأضاف المراسل العسكري الروسي عبر حسابه، نقلا عن مصادر، أن الأوكرانيين يستعدون لاستفزاز نووي، وهو تفجير قنبلة نووية قذرة، ويخططون لضرب مناطق تخزين الوقود النووي المستهلك من محطات الطاقة النووية.

وأوضح خيرولين، أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بالفعل بتسليم رؤوس حربية خاصة إلى مدينة جوفتي فودي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، لمهاجمة مواقع تخزين الوقود المستهلك في محطة الطاقة النووية.

وأشار إلى أنه يجب أخذ المعلومات على محمل الجد “على خلفية معاناة النظام الأوكراني، والأهم من ذلك، الغرب الذي يقف وراءه، وهناك احتمال كبير جدًا لهجوم على محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة النووية.

وكشفت معلومات عسكرية في مقاطعة خاركوف، أن هناك معلومات من الأسرى الأوكرانيين تشير إلى أن كييف تخطط لضرب منشآت نووية داخل روسيا.