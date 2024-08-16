بلينكن يتوجه لإسرائيل نهاية الأسبوع للضغط لهدنة في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه سيتوجه إلى إسرائيل، نهاية الأسبوع؛ من أجل الضغط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين تحاول الولايات المتحدة سد الفجوات في المحادثات التي استضافتها قطر، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الأميركية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في بيان لـ«الخارجية»، أن بلينكن سيغادر الولايات المتحدة، السبت، في مسعى إلى «إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، من خلال الاقتراح» الذي قدمته الولايات المتحدة، الجمعة، خلال محادثات الدوحة.