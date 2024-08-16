الكويت تسحب الجنسية من ضابط بالجيش برتبة مقدم

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وسائل إعلام كويتية إن السلطات سحبت الجنسية الكويتية من ضابط برتبة مقدم يعمل بالجيش الكويتي بسبب حصوله عليها بالتزوير.

وذكرت صحيفة "المجلس" الإلكترونية أنه تم "سحب الجنسية الكويتية من ضابط برتبة مقدم يعمل بالجيش الكويتي بسبب حصوله عليها بالتزوير وذلك بالانتساب إلى إحدى قريباته".

وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، عن سحب "سحب 850 جنسية من أشخاص بقرارات ودلائل وثبوتيات"، حيث أكد في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية أن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تقوم بدورها على أكمل وجه وتواصل العمل بكل دقة".

وأوضح أن "هؤلاء المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن".

وعن الدفعات الأخرى المرتقبة لسحب الجنسيات، قال وزير الداخلية: "لم ننته من هذا الملف بعد، وما زلنا في البداية" مشددا على أن "دفعات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق".

وأشار إلى أن "الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية لا يزال يتلقى البلاغات وبشكل متزايد، ويتم التعامل معها والتأكد منها والتدقيق فيها بكل حيادية وموضوعية".