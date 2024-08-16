كتائب شهداء الأقصى لعملاء الاحتلال: حسابكم سيكون أمام الملأ ميدانيا

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت كتائب شهداء الأقصى رسالة إلى عملاء الاحتلال الصهيوني، قائلة: حسابكم سيكون إمام الملأ ميدانيا، على أفعالكم النجسه بدعم الاحتلال الصهيوني بالمعلومات عن المقاومين .

وأضافت كتائب الأقصى في بيانها: تطل علينا فئة تخدم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، يشوهون سمعة مدينتنا الحبيبة والمقاومة ، يخدمون (الشاباك )بأفعالهم وأقوالهم .

وزادت، إننا في كتائب شهداء الأقصى -مجموعات- ليوث المجد -سنضرب بيد من حديد... وحسابكم سيكون إمام الملأ ميدانيا، على أفعالكم نجسه بدعم الاحتلال الصهيوني بالمعلومات عن المقاومين ، والتطاول على أمهات الشهداء ، ونساء شهداء .

وأردفت كتائب الأقصى: يا أمهاتنا ويا أخواتنا، لا تحزنوا نحن الدرع المتين وسند الحصين لكم نحن لهم بالمرصاد، طال زمن ام قصر سنعاقبهم على أقوالهم وأفعالهم ، كتائب شهداء الأقصى أن قالت فعلت وان وعدت أوفت، وإن ضربت أوجعت .