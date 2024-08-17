ننشر التفاصيل الكاملة لتسجيل حالة إصابة مؤكدة لفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة لفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها سجلت أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في مدينة دير البلح وسط القطاع لطفل يبلغ من العمر 10 شهور لم يتلق أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال.

وأضاف البيان أن الأطباء اشتبهوا بوجود أعراض مطابقة لمرض شلل الأطفال وبعد إجراء الفحوصات اللازمة في الأردن تم تأكيد الإصابة بسلالة فيروس شلل الأطفال المشتقة من اللقاح.

وأكد أن طواقم الوزارة في غزة والضفة الغربية وبالتعاون مع كافة المؤسسات الدولية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد عملت خلال الأسابيع الماضية على وضع خطة شاملة متكاملة لتنفيذ حملة تطعيم موسعة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوزارة ستنفذ حملة تطعيم خلال الأيام القليلة القادمة تستهدف الأطفال تحت سن 10 سنوات، حيث تم توفير مليون و200 ألف جرعة من طعم شلل الأطفال النوع الثاني بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وجارى توفير 400 ألف جرعة أخرى.

وحذر البيان من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة قد نجم عنه كارثة صحية ونقص احتياجات النظافة الأساسية وعدم توفر خدمات الصرف الصحي وتراكم النفايات في الشوارع وحول أماكن إيواء النازحين وعدم توفر مياه الشرب الآمنة قد خلقت بيئة مواتية لتفشي وانتقال العديد من الأوبئة ومنها الأمراض المنقولة بالمياه مثل فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح.

وكانت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، دعت في وقت سابق اليوم، إلى هدنة مدتها 7 أيام في قطاع غزة لكي تتمكن من تلقيح 640 ألف طفل ضد فيروس شلل الأطفال.

وقالت المنظمة في بيان إن وكالات الأمم المتحدة تريد تقديم لقاح شلل الأطفال الفموي للأطفال تحت سن الـ 10 سنوات في وقت لاحق هذا الشهر.

وأكد البيان أنه في غياب الهدن الإنسانية، لن يكون من الممكن تنفيذ الحملة.

وكانت المنظمة قالت في يوليو الماضي إن هناك احتمالا كبيرا لخطر تفشي فيروس شلل الأطفال في أنحاء قطاع غزة وما حوله بسبب الوضع الصحي السئ وكذلك تدهور نظام الصرف الصحي في القطاع جراء الحرب.

وأعلن عزت الرشق القيادي في الحركة في بيان أن حركة حماس تدعم الطلب الذي أعلنته الأمم المتحدة اليوم لهدنة لمدة 7 أيام من أجل تطعيم آلاف الأطفال من الشلل الرباعي.

وأضاف أن الحركة تطالب ايضا بإدخال الدواء والغذاء لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حربا ضارية ضد حركة حماس في قطاع غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني ودمارا غير مسبوق وأزمة إنسانية، بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أودى، وفق السلطات الإسرائيلية، بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي واحتجاز رهائن.