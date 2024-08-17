زيارة بلينكن لاسرائيل ملحة لجميع الأطراف في المنطقة لتجنب التصعيد

ياسر رشاد - القاهرة - يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة إسرائيل غدا السبت من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الجمعة، أن بلينكن سيواصل خلال زيارته إلى إسرائيل، الجهود الدبلوماسية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى من خلال الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة اليوم بدعم من مصر وقطر.

وأضافت أن بلينكن سيؤكد خلال الزيارة الحاجة الملحة لجميع الأطراف في المنطقة لتجنب التصعيد أو أي إجراءات أخرى قد تقوض القدرة على إنهاء الاتفاق.