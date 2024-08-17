عمليات حزب الله ضد الاحتلال ليوم الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ حزب الله عدد من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة .

العمليات العسكرية لحزب الله ضد الاحتلال :

1- الساعة 13:15 استهداف دشمة يتموضع فيها ‏جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا ‏بالأسلحة الموجهة واصابتها إصابة مباشرة وإيقاع إصابات ‏مؤكدة.

2- الساعة 14:40 استهداف انتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:30 استهداف انتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل الدير ‏بصواريخ فلق.‏

4- الساعة 17:35 استهداف موقع العاصي ‏بقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.‏

5- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة نطوعة ‏بالأسلحة المناسبة، كردٍ على ‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

6- شن هجوم جوي بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة على مقر كتائب ‏المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة "راوية"، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة، كردٍ على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

7- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، كردٍ على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة كفركلا.

8- الساعة 22:50 استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي ‌‏في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية.