الصحة: إجراءات وقائية وترصد بالمنافذ لمواجهة انتشار جدري القرود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر اتخذت إجراءات وقائية فورية بعد الإعلان عن انتشار جدري القرود عالميًا.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح عبد الغفار أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة من خلال قطاع الطب الوقائي، حيث تم تنشيط عمليات الترصد في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتجديد أساليب الكشف والوقاية من جدري القرود بما يتماشى مع الوضع الحالي، بالإضافة إلى تدريب الأطباء والأطقم الطبية على كيفية علاج المرض.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس جدري القرود في 13 دولة إفريقية، مما أدى إلى زيادة الإصابات بنسبة 19%.

وحذر مسؤول من دولة الكونغو من أن المرض بدأ ينتشر في جميع مقاطعات الدولة، حيث تجاوزت حالات الوفاة 500 حالة، مع تسجيل أكثر من 15 حالة إصابة جديدة في الوقت الحالي.