بعد اختفائها.. جوجل يُعيد خدمة مواقيت الصلاة من جديد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعاد محرك البحث الشهير جوجل "خدمة مواقيت الصلاة" من جديد وذلك بعد فترة من الاختفاء.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الأيام الماضية صورًا لمحركات البحث جوجل تظهر اختفاء مواقيت الصلاة، حيث أدى ذلك إلى حالة من الجدل والغضب لصعوبة التعرف على مواقيت الصلاة، متسائلين عن أسباب حذف جوجل مواقيت الصلاة من محرك البحث الخاص بها.

ورجح خبراء التكنولوجيا وقتها السبب في اختفاء مواقيت الصلاة من على محرك البحث، قد يرجع إلى تحديث خوارزميات الخاصة بالبحث، في ظل تبني الشركة الأمريكية إلى تحسين دقة وموثوقية المعلومات عبر إعادة تصنيفها.

وقد تكون هناك مشكلات تقنية أو أخطاء مؤقتة تؤثر على كيفية عرض نتائج البحث، حيث يُعتبر هذا التغيير جزءًا من جهود جوجل المستمرة لتحسين نتائج البحث.